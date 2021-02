Recovery, Visco “Senza riforme rischio piano nazionale insufficiente”

06 febbraio 2021 a

ROMA (ITALPRESS) – L’attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) “per quanto essenziale per la modernizzazione della struttura produttiva, rischia di non essere sufficiente a garantire un innalzamento duraturo del ritmo di crescita se non sarà accompagnata da riforme che sciolgano i nodi che frenano lo sviluppo e l’investimento privato”. Lo ha detto il Governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco nel corso del suo intervento al 27/o Congresso Assiom Forex. “Non si tratta di prestare un ossequio formale alle puntuali raccomandazioni della Commissione europea, ma di affrontare in maniera concreta problemi di cui da anni si dibatte – ha precisato Visco – La combinazione della spinta al potenziale di crescita del Pil resa possibile da un utilizzo attento e incisivo dei fondi del programma Next Generation EU e la prolungata azione espansiva della politica monetaria offrono all’Italia la possibilità di affrontare con vigore anche il problema dell’alto rapporto tra debito pubblico e Pil”.

(ITALPRESS).