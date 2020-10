Toti “Escluso il coprifuoco, ipotesi Dad per gli studenti più grandi”

17 ottobre 2020 a

GENOVA (ITALPRESS) – “Stiamo lavorando ad alcuni interventi che al momento escludono il coprifuoco modello francese e ulteriori strette a bar e ristoranti, tra le attività più colpite dalla crisi, che però devono continuare a rispettare le regole con grandissimo rigore. Per agevolare il trasporto pubblico invece potrebbe essere introdotta un pò di didattica a distanza a rotazione per le ultime classi degli istituti superiori e incentivato lo smart working”. Lo ha scritto il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook, al termine della la riunione tra le Regioni e il Governo, con il Ministro della Salute Speranza e quello dei Rapporti con le Regioni Boccia. “La nostra sanità oggi è molto più preparata a reggere l’urto del Covid rispetto alla scorsa primavera – aggiunge – e la Liguria ha già messo in campo strumenti su cui adesso si lavora anche a livello nazionale, come l’accordo con i medici di famiglia, che ringrazio ancora per la collaborazione. Sappiamo che la situazione è seria e va gestita con attenzione ma senza lasciarsi travolgere dall’emotività e dalla paura. Anche stavolta supereremo tutto, come siamo abituati a fare”.

(ITALPRESS).