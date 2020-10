08 ottobre 2020 a

a

a

BRUXELLES (ITALPRESS) – “Recentemente sono stato in contatto con un membro del mio staff che oggi è risultato positivo al COVID-19. Sto bene e non ho sintomi. In accordo con le regole, mi isolerò da solo per il periodo richiesto per effettuare i controlli necessari”. Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli.

(ITALPRESS).