Immigrazione, Musumeci “la nostra è una battaglia di civiltà”

PALERMO (ITALPRESS) – “In queste ore tantissimi intellettuali e giuristi di ogni area mi stanno esprimendo il loro sostegno. E si fa strada sempre più la consapevolezza che il diritto alla salute e la dignità della persona non possono essere negoziabili”. Così sul suo profilo Facebook il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che posta una foto di Giampiero Mughini ed un link che rimanda ad una intervista sul Secolo d’Italia dell’opinionista secondo cui “Musumeci ha ragione, i migranti a terra peggio degli animali”.

“I razzisti veri – prosegue Musumeci – sono quelli che fanno finta di nulla davanti a tragedie, quelli del business dell’immigrazione e dell’accoglienza. Noi abbiamo sempre detto NO ai mercanti di uomini che solo una politica seria può bloccare. Mi conforta, tra tante inutili polemiche, il sentimento di condivisione del popolo siciliano e di tanti da ogni parte d’Italia. La nostra è una battaglia di civiltà. Che non si fermerà”.

(ITALPRESS).