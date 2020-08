12 agosto 2020 a

CUNEO (ITALPRESS) – Tragico incidente stradale nella notte a Castelmagno, nel Cuneese. Un fuoristrada con cinque giovani a bordo è precipitato in un dirupo lungo la via sterrata verso Monte Crocetta. Tutti gli occupanti dell’auto hanno perso la vita. Secondo quanto riferiscono i vigili del fuoco, intervenuti sul posto, altre 4 persone sono rimaste ferite. Sono in corso le indagini sulla dinamica dell’incidente.

(ITALPRESS).