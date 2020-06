Otto gare di Formula 1 in Europa tra luglio e settembre, Monza il 6/9

02 giugno 2020 a

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il rinvio per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia di Covid-19, la Formula 1 scalda i motori in vista della nuova, e ridotta, stagione. E’ stato infatti ufficializzato oggi un calendario di otto gare che si terranno in Europa tra luglio e settembre prossimi. Le prove si disputeranno sui circuiti di Spielberg (Austria) il 5 e 12 luglio, di Budapest (Ungheria) il 19 luglio, di Silverstone (Gran Bretagna) il 2 e 9 agosto, di Barcellona (Spagna) il 16 agosto, di Spa (Belgio) il 30 agosto e di Monza (Italia) il 6 settembre.

