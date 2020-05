La Commissione Europea propone un Recovery Fund da 750 miliardi

27 maggio 2020 a

a

a

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Ammonta a 750 miliardi di euro il Recovery Fund presentato dalla Commissione Europea. Il piano per il rilancio dell’economia dopo l’emergenza coronavirus sarà costituito da 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti da restituire. All’Italia dovrebbero andare 172 miliardi di euro. “Una svolta europea per fronteggiare una crisi senza precedenti”, commenta su Twitter il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni. Soddisfatto anche il premier Giuseppe Conte, che parla di “ottimo segnale da Bruxelles; va esattamente nella direzione indicata dall’Italia. Siamo stati descritti come visionari perchè ci abbiamo creduto dall’inizio – aggiunge -. 500 miliardi a fondo perduto e 250 miliardi di prestiti sono una cifra adeguata. Ora acceleriamo sul negoziato per liberare le risorse presto. Che le capitali europee lo assecondino”.

(ITALPRESS).