Sima, ex rettore di Bari Uricchio presidente del comitato scientifico

MILANO (ITALPRESS) - Il giurista Antonio Felice Uricchio, professore ordinario di Diritto tributario, gia' rettore dell'Universita' degli Studi di Bari "Aldo Moro" e membro del Direttivo dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca (Anvur), e' stato nominato presidente del Comitato scientifico della Societa' Italiana di Medicina Ambientale (Sima). Il Comitato scientifico Sima conta tra i suoi membri sette rettori in carica, cinque ex rettori e 35 tra professori, ricercatori ed esperti provenienti da primari atenei italiani e dal Cnr. "Sono felice ed entusiasta per la nomina del professore Uricchio, di cui conosco le grandi capacita' e le rare doti umane, al vertice del nostro Comitato Scientifico e sono certo - commenta Alessandro Miani, presidente Sima - che con questa autorevole guida si segneranno nuovi prestigiosi traguardi. Ne approfitto per ringraziare tutti i membri del Comitato scientifico, che dal 2015, anno di fondazione di Sima, ad oggi, hanno contribuito e continuano attivamente a contribuire al primato della nostra societa' scientifica". (ITALPRESS). ads/com 11-Apr-20 23:08