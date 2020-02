Scontro tra auto e tir nel Tarantino, tre morti

BARI (ITALPRESS) - Incidente stradale mortale in Puglia. Tre persone sono decedute in seguito a uno scontro che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante sulla strada statale 100 "Di Gioia del Colle", in corrispondenza del km 56.2, a Mottola (Taranto). Lo rende noto Anas, precisando che la strada e' provvisoriamente chiusa in entrambe le direzioni. Le cause dell'incidente sono in corso di accertamento. Il traffico e' deviato in direzione Taranto, con uscita allo svincolo S. Basilio (km 52); in direzione Bari, con uscita allo svincolo Mottola (km 60.4). Sul posto forze dell'ordine, operatori del 118 e squadre Anas impegnate nella gestione della viabilita'. (ITALPRESS). fsc/com 24-Feb-20 10:15