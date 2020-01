COMITATO OLIMPICO VATICANO, MONSIGNOR SANCHEZ "RIMANE UN SOGNO"

ROMA (ITALPRESS) - "Rimane un sogno poter costituire un giorno un comitato olimpico vaticano, che avra' sempre funzioni simboliche e rappresentative, piu' che reali". Lo ha dichiarato Monsignor Melchor Sanchez de Toca, sottosegretario del Pontificio Consiglio della Cultura, nel corso di un forum nella sede romana dell'agenzia di stampa Italpress. "Non si fara' un comitato olimpico per lottare per il podio o per le medaglie - ha aggiunto Monsignor Sanchez - tantomeno per andare a racimolare in giro atleti, ma per dare un piccolo segnale: lo sport e' importante per la Chiesa come lo e' la fede per il mondo dello sport". Monsignor Sanchez e' anche presidente dell'Athletica Vaticana, la prima rappresentativa podistica della Santa Sede riconosciuta dal Coni, la cui mission va ben oltre la mera partecipazione alle gare. "Il nostro obiettivo e' promuovere la pratica dello sport, per noi non si tratta di correre e basta: il nostro motto, 'corriamo insieme', e' preso da una citazione del Vangelo di Giovanni. Si tratta di fare sport insieme con tante attivita' di tipo solidale, culturale e spirituale. Per noi sono importanti la carita' e la solidarieta' cosi' come le iniziative di tipo culturale". (ITALPRESS). mc/gm/red 23-Gen-20 13:22