INSIGNE STENDE LA LAZIO, NAPOLI IN SEMIFINALE DI COPPA ITALIA

NAPOLI (ITALPRESS) - Il Napoli batte 1-0 la Lazio grazie al decisivo gol di Insigne dopo appena due minuti e vola in semifinale di Coppa Italia, dove trovera' la vincente tra Inter e Fiorentina, sfida in programma la prossima settimana. Al San Paolo partita subito vivace, accesa dallo splendido gol dell'attaccante campano che semina il panico nell'area biancoceleste e con il destro batte Strakosha. Dopo pochi minuti la Lazio ha l'occasione di pareggiare: Hysaj colpisce Caicedo, Massa ordina il rigore, ma Immobile scivola nell'esecuzione e spreca tutto. Nervi tesi in campo: il Napoli chiede un rigore per un presunto fallo di mano di Acerbi, l'arbitro giustamente fa proseguire e sul capovolgimento di fronte ammonisce per la seconda volta Hysaj, stavolta per un fallo tattico su Immobile. Siamo al 19' ma la superiorita' numerica della Lazio dura poco, perche' al 25' Leiva manda platealmente a quel paese Massa che lo espelle. Tante emozioni anche nella ripresa: Immobile sfiora il pareggio al 61' e lo trova due minuti dopo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Al 70' pericoloso il Napoli con Milik, che di testa colpisce il palo. Botta e risposta anche nel finale: Immobile colpisce la traversa all'84', Mario Rui prende il palo un minuto dopo, poi ancora Lazzari viene fermato dal legno all'88' e Massa annulla per fuorigioco il tap-in vincente di Acerbi. Il Napoli e' in semifinale e il San Paolo puo' finalmente esultare. (ITALPRESS). spf/ari/red 21-Gen-20 22:43