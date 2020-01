ZINGARETTI "IN CASO DI SCONFITTA ALLE REGIONALI IL GOVERNO NON CADE"

ROMA (ITALPRESS) - "In caso di sconfitta del centrosinistra in Emilia Romagna cadra' il governo? No il governo non cade, l'oggetto del voto e' chi puo' fare meglio il presidente della Regione e Bonaccini lo puo' fare. Salvini evita di promuovere la sua candidata perche' e' piu' debole". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, ospite di Rtl 102.5. "Con questo governo si sono tagliate le tasse su 16 milioni di italiani, l'obiettivo del governo ora e' insistere sulla crescita - ha aggiunto Zingaretti - e continuare sugli investimenti che riducano le disuguaglianze nel paese". Il leader del Pd si e' detto "ottimista" in vista del voto in Emilia-Romagna e Calabria: "Vedo che c'e' una bella reazione per difendere quelle terre, sono orgoglioso di un partito che dopo la sconfitta drammatica del 2018 e' tornato in campo. Il Pd e' il pilastro delle alternative alle destre e sento la necessita' di continuare nel rinnovamento". "Noi dobbiamo ricostruire un campo di forze, andare avanti insieme, andiamo avanti perche' quelle elezioni vadano bene", ha aggiunto. (ITALPRESS). ror/sat/red 20-Gen-20 09:21