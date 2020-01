ASTOI, FTO E ASSOVIAGGI "SEMPLIFICARE IL CODICE DEL TURISMO"

ROMA (ITALPRESS) - I rappresentanti del comparto del turismo organizzato e intermediato delle tre principali confederazioni - Astoi/Confindustria, FTO/Confcommercio e Assoviaggi/Confesercenti - sono stati ricevuti dal sottosegretario ai Beni, Attivita' Culturali e Turismo, Lorenza Bonaccorsi. E' stata presentata una nota e nel corso dell(ITALPRESS)'incontro sono state esaminate le questioni di principale urgenza e rilevanza per la filiera. "Si e' partiti dall'esigenza di mettere mano in modo organico all'attuale Codice del Turismo, a tutela delle imprese e dei consumatori, semplificando e armonizzando le norme attuali, o in alcuni casi, rendendole pienamente efficaci - spiegano in una nota le associazioni di categoria -. E' stato posto il tema del necessario adeguamento e aggiornamento di INFOTRAV (il database delle adv autorizzate) con i dati assicurativi e quelli della copertura insolvenza/fallimento e si e' ipotizzata l'introduzione di un codice identificativo univoco nazionale, come per gli alberghi". Relativamente alle norme che riguardano le organizzazioni senza fine di lucro - che dovrebbero rispettare un perimetro ben definito, tracciato dalla Direttriva Pacchetti, per vendere viaggi - e in genere, contro tutte le forme illegali, e' stato chiesto l'adeguamento delle leggi regionali e l'aumento dei controlli e delle verifiche. E' stato inoltre sollevato il tema relativo alla figura del direttore tecnico, da armonizzare a livello nazionale. Nei prossimi giorni la collaborazione tra le associazioni continuera' a livello tecnico, in vista di un prossimo incontro a breve. (ITALPRESS). sat/com 14-Gen-20 12:39