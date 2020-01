VERTICE DI MAIO-ZINGARETTI A PALAZZO CHIGI "CLIMA COSTRUTTIVO"

ROMA (ITALPRESS) - Oggi il capo politico del M5S Luigi Di Maio e il segretario del Pd Nicola Zingaretti hanno avuto un incontro a Palazzo Chigi. Al centro del colloquio, durato 45 minuti e svoltosi in un clima molto positivo e costruttivo, si e' parlato della situazione politica generale ed e' stato un primo confronto sul percorso da avviare per definire i prossimi obiettivi di governo. Lo si legge in una nota congiunta degli staff dei due leader politici. (ITALPRESS). col2/com 04-Gen-20 14:34