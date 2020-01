ROMA. FONSECA "IL TORINO E' UNA SQUADRA FORTE, MA VOGLIAMO I TRE PUNTI"

ROMA (ITALPRESS) - Paulo Fonseca non vuole nessuna pressione sulla sua Roma: "Non e' giusto creare pressioni alla squadra per la vittoria di qualche trofeo. Stiamo migliorando, abbiamo iniziato un percorso". Sul cammino dei giallorossi arriva il Toro di Walter Mazzarri ed e' sull'ostacolo granata che il portoghese si concentra nella conferenza stampa della vigilia. "Col Torino dobbiamo vincere, mi interessa solo questo", ha spiegato il tecnico. La formazione giallorossa, prima della sosta natalizia, aveva ottenuto due successi consecutivi: "Ho trovato bene il gruppo dopo la pausa. La squadra e' carica e motivata. E' importante iniziare bene e fare domani un buona partita, sara' fondamentale vincere". I granata, dall'altra parte, provengono da un punto nelle ultime due uscite: "E' sempre difficile giocare contro il Torino - ha spiegato Fonseca -. Nelle ultime tre partite in trasferta non hanno perso (due vittorie e un pari). Ci aspettiamo una squadra forte, motivata e aggressiva". Il tecnico portoghese si e' soffermato sulle condizioni degli infortunati Kluivert e Pastore: "Justin non voglio rischiarlo, ancora non e' pronto. Per quanto riguarda Javier, invece, il suo non e' un trauma normale ma osseo. E' piu difficile da risolvere, serve tempo. Sta migliorando". Una battuta anche su Zaniolo: "E' un talento enorme, per me il migliore in Italia e ha ampi margini di miglioramento". Intanto e' tornato al Milan Zlatan Ibrahimovic: "Non mi piace parlare dei giocatori di altre squadre, ma Ibra e' un grandissimo campione, importante anche per la visibilita' del campionato". (ITALPRESS). mra/ari/red 04-Gen-20 14:13