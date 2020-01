ADRENALINA IBRA PER IL MILAN "QUI PER AIUTARE, MA VOGLIO IL MASSIMO"

MILANO (ITALPRESS) - "Sento l'entusiasmo e l'attesa dei tifosi, ho un bel rapporto con loro, sono sempre stati positivi, anche ieri mi hanno accolto bene. Cercavo l'ultima scarica di adrenalina per dare ancora il mio massimo". Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic ha gia' sortito un effetto: l'entusiasmo dell'ambiente e' tangibile, il popolo rossonero e' sovraeccitato. Si e' visto gia' ieri, con l'arrivo dello svedese in citta' per mettere nero su bianco e sostenere le visite mediche. Dopo la firma sul contratto, oggi la conferenza stampa di presentazione. Ibra ha parlato del valore aggiunto che portera' alla squadra rossonera, attualmente undicesima in classifica: "Ho avuto piu' richieste ora di quando ne avevo 28 - dice Ibra - sono stato onesto con Maldini, gli ho detto che cercavo una soluzione che mi facesse venir fuori l'adrenalina. Non e' stata una decisione difficile per me, perche' l'ultima volta non volevo andar via, voglio bene a questo club, la cui storia non si cancella. L'importante e' essere di nuovo qui adesso, faro' di tutto per aiutare la squadra e migliorare. A me piace soffrire e per quello lavoro duro, aspettandomi tanto dai miei compagni. L'importante e' che facciano il massimo, non c'e' nessuna scorciatoia per raggiungere gli obiettivi - e li avverte - Sono molto piu' cattivo". Come si migliora una squadra a 38 anni? Ibra sa gia' cosa fare: "Ho visto la squadra a distanza: secondo me puo' fare meglio. Se non ci credevo non ero qui. Non giochero' come quando avevo 28 anni, ma so cosa devo fare. Magari invece che correre per tutto il campo tiro da 40 metri. Non vengo qui in quanto Ibrahimovic, riparto da zero, devo dimostrare". L'occasione potrebbe gia' presentarsi lunedi', contro la Sampdoria a San Siro, ma inevitabile un pensiero sul derby di Milano contro l'Inter che lo rivedra' protagonista: "I derby sono sempre belle partite. Ne ho vinti qui e da altre parti, sono partite speciali ma il piu' bello e' quello di Milano. Come andra' non lo so. Intanto lunedi' c'e' la Sampdoria pensiamo a quello". (ITALPRESS). tre/ari/red 03-Gen-20 11:22