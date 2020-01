M5S, DI BATTISTA "PARAGONE UN VERO GRILLINO"

ROMA (ITALPRESS) - "Gianluigi e' infinitamente piu' grillino di molti che si professano tali. Non c'e' mai stata una volta che non fossi d'accordo con lui. Vi esorto a leggere cio' che dice e a trovare differenze con quel che dicevo io nell'ultima campagna elettorale che ho fatto. Quella da non candidato, quella del 33%. Buon anno a tutti amici miei". Cosi' l'ex deputato del M5S Alessandro Di Battista commenta un post su Facebook dell'attivista Angela Bosco, che criticava la decisione dei probiviri del movimento di espellere il senatore Gianluigi Paragone. Sempre su Facebook, Paragone annuncia che fara' ricorso contro l'espulsione, e ringrazia Di Battista "per le belle parole che ha usato per me, in mia difesa". "Ale rappresenta quell'idea di azione e di intransigenza che mi hanno portato a conoscere il Movimento - prosegue -: stop allo strapotere finanziario, stop con l'Europa di Bruxelles, stop con il sistema delle porte girevoli, lotta a difesa dei veri deboli, stop alle liberalizzazioni che accomunano Lega e Pd. Io quel programma lo difendo perche' con quel programma sono stato eletto. Ale lo sa". (ITALPRESS). sat/red 02-Gen-20 12:18