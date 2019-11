Di Maio, ultimo appello MoVimento: "Serve compattezza"

"Se il MoVimento 5 Stelle è compatto e unito sarà compatto anche il governo di questo Paese. Il fatto che il movimento possa apparire diviso non aiuta il governo". Lo ha detto a Radio Anch'io, su Radiouno, il ministro degli Esteri e capo politico del M5S, Luigi Di Maio. "Non voglio fare cadere il governo né indebolirlo, ma faccio un appello alla maggioranza: sia nelle forze politiche sia tra le forze politiche, se siamo compatti riusciamo a governare il Paese per tre anni", ha aggiunto. Per il ministro "il governo può durare tre anni, ma da gennaio serve un patto che stabilisca bene cosa fare e quando".

Di Maio ha parlato anche delle concessioni autostradali: "Devo anche ringraziare il ministro De Micheli perché ieri in Aula è andata anche oltre le mie aspettative. Siamo in dirittura d'arrivo, revochiamole". "Speriamo di poter vendicare le vittime del Ponte Morandi e di revocare le concessioni il prima possibile a questi soggetti che hanno preso i soldi dei pedaggi senza fare le manutenzioni", ha aggiunto il ministro.