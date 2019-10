Furia Atalanta, Udinese travolta. Al Napoli non basta Milik

Sette gol dell'Atalanta sull'Udinese, pareggi per il Napoli in casa della Spal e tra Cagliari e Torino nelle gare delle 15 valide per la 9a giornata di serie A. Pesante goleada dell'Atalanta a spese della malcapitata Udinese, che pure era passata in vantaggio con Okaka. Poi, la squadra di Tudor subisce il pari di Ilicic, si scioglie sotto i colpi degli orobici rimanendo in dieci (rosso a Opoku) e subendo in progressione la doppietta di Muriel (uno su rigore) e la rete ancora di Ilicic. Nella ripresa, Pasalic poi ancora Muriel su rigore firma la personale tripletta, quindi Traore segna la rete del 7-1 finale. Grazie a questa vittoria, la squadra di Gasperini balza al terzo posto a 3 punti dalla Juve capolista, a 2 dall'Inter che segue i bianconeri. Il Napoli, da parte sua, non va oltre l'1-1 sul campo della Spal e rimane indietro a 17 punti, quindi a -6 dalla squadra di Sarri che guida la graduatoria. Milik al 9' aveva portato in vantaggio la squadra di Ancelotti, che si e' fatta raggiungere dopo 7' grazie a Kurtic. E pari, anche in questo caso 1-1, tra Torino e Cagliari con i sardi che rimangono in quinta posizione. Nandez aveva fatto illudere la squadra di Maran, poi nella ripresa l'ingresso di Zaza ha dato più profondità al Torino che ha pareggiato proprio con l'ex Valencia.