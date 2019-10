BONETTI "NEGLI ASILI NIDO UN SISTEMA ANTIDIMENTICANZA PER I GENITORI"

ROMA (ITALPRESS) - La ministra per le Pari Opportunita' e la Famiglia, Elena Bonetti, ha scritto ai presidenti delle Regioni e ai Presidenti delle Provincie autonome raccomandando l'istituzione, negli asili nido, di un sistema di alert volto a prevenire gli episodi di dimenticanza dei bambini. "Ha cosi' inteso proporre delle Linee di indirizzo per la tempestiva segnalazione dell'assenza dei figli ai genitori, in uno spirito di leale collaborazione tra i vari livelli di governo", si legge in una nota del ministero. "Dopo l'importante introduzione dell'obbligo di installazione di sistemi antiabbandono nei veicoli - spiega la ministra Bonetti -, intendiamo incentivare lo sviluppo di reti di supporto che, a vari livelli, concorrano alla protezione dell'infanzia da possibili episodi di dimenticanza. Raccogliendo l'esempio di buone pratiche gia' presenti nel territorio italiano, con questa raccomandazione desideriamo suggerire azioni di sostegno e di cura collettiva che evitino il verificarsi di nuovi drammatici eventi. E' importante che le famiglie si sentano sostenute nella responsabilita' genitoriale: i bambini sono un bene della comunita' ed e' compito della politica mettere in campo sinergie che nel modo piu' efficace contribuiscano alla loro tutela e protezione". (ITALPRESS). sat/com 11-Ott-19 09:46