DI MAIO CONVOCA L'AMBASCIATORE TURCO

ROMA (ITALPRESS) - A seguito delle iniziative militari turche nella Siria nord-orientale, il ministro degli Esteri Luigi di Maio ha convocato alla Farnesina dell'ambasciatore della Turchia in Italia. "Nel riaffermare l'importanza della cessazione di ogni azione unilaterale - si legge in una nota del ministero -, l'Italia ribadisce che l'unica strada percorribile per una soluzione duratura alla crisi siriana e' rappresentata dal processo politico in corso sotto gli auspici delle Nazioni Unite". "Quel che sta accadendo in Siria, l'offensiva turca, la negazione dei diritti delle popolazioni locali e del popolo curdo, le morti di civili: tutto questo e' inaccettabile e non possiamo voltarci dall'altra parte. Non puo' essere militare la soluzione alla crisi siriana", scrive Di Maio su Facebook. "Anzi, la storia ci insegna che ogni risposta militare in passato ha sempre contribuito a destabilizzare ulteriormente la situazione sul terreno, aprendo spesso un vuoto colmato poi dall'insorgere di nuove organizzazioni terroristiche - aggiunge -. L'Italia, lo ribadisco, condanna l'iniziativa di Ankara e per questo motivo poco fa ho dato disposizione di convocare al ministero degli Esteri l'ambasciatore turco. La situazione e' ben complessa e lo sappiamo, ma e' di fronte a queste occasioni che l'Europa stessa deve mostrarsi capace di rispondere in modo corale e con un'unica voce. E questo e' il senso del messaggio che portero' lunedi' al Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea. L'unita', la sovranita' e l'integrita' territoriale dello stato siriano e' indiscutibile e puo' essere garantita solo attraverso il dialogo e tramite un'autentica transizione politica". (ITALPRESS). sat/red 10-Ott-19 17:33