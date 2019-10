COMMISSIONE UE, IL COMMISSARIO FRANCESE BOCCIATO DAL PARLAMENTO

BRUXELLES (ITALPRESS) - Le commissioni competenti del Parlamento Europeo hanno bocciato la candidatura di Sylvie Goulard, francese, per il ruolo di commissario europeo al Mercato Interno. Il 17 ottobre la conferenza dei capigruppo valutera' definitivamente il complesso delle audizioni in vista del voto di fiducia su tutta la Commissione. "Prendo atto della decisione del Parlamento europeo, nel rispetto della democrazia. Ringrazio il Presidente della Repubblica (Emmanuel Macron, ndr) e Ursula von der Leyen per la loro fiducia e tutti i deputati che hanno votato per me", commenta su Twitter Sylvie Goulard. (ITALPRESS). sat/red 10-Ott-19 18:00