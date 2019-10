STRONCATO DA UN INFARTO IL TENORE MARCELLO GIORDANI

AUGUSTA (SIRACUSA) (ITALPRESS) - E' morto questo pomeriggio, il tenore Marcello Giordani, 56 anni. A stroncarlo un infarto fulminante, mentre si trovava nella sua abitazione con la famiglia. Immediati i soccorsi, ma tutti i tentativi sono stativani. Il cantante lirico lascia una moglie e due figli. Giordani inizio' la sua carriera nel 1986 a Spoleto con Rigoletto. Da li' ha calcato numerosi palcoscenici internazionali tra cui il Metropolitan di New York, il Covent Garden di Londra, Parigi, Zurigo, Vienna, Berlino, Barcellona, Madrid e i piu' importanti teatri italiani. In Sicilia si era esibito recentemnete al teatro antico di Taormina e al teatro greco di Siracusa. Nel 2020 avrebbe dovuto prendere parte a un'importante tourne'e in Giappone con l'Aida di Verdi. (ITALPRESS). org/ads/red 05-Ott-19 19:40