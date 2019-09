RISCATTO NAPOLI DOPO KO COL CAGLIARI, AL BRESCIA NON BASTA BALOTELLI

NAPOLI (ITALPRESS) - Il Napoli risponde alla clamorosa sconfitta di mercoledi' contro il Cagliari e alla seconda partita consecutiva al San Paolo regola il Brescia con un sofferto 2-1. Gli azzurri sul velluto nel primo tempo. Al 13' il vantaggio firmato da Dries Mertens, adesso a un gol da Maradona con la maglia partenopea: il belga e' abile a chiudere alla perfezione un'azione nata dal lancio straordinario di Fabian Ruiz per il solito taglio dell'assist-man Callejon. Nell'ultimo dei quattro minuti di recupero della prima frazione il raddoppio firmato da Manolas con un colpo di testa in mischia; il greco aveva gia' trovato la via della rete alcuni minuti prima, ma era stata annullata per un suo evidente tocco col braccio. Gli ospiti non si scompongono e nella ripresa mettono paura al Napoli: Tonali trova il gol immediato ma Manganiello annulla grazie all'intervento del Var per un fallo non ravvisato nello sviluppo dell'azione. Poi al 22' del secondo tempo arriva il primo gol di Mario Balotelli con la maglia delle rondinelle con un colpo di testa perfetto su evoluzione da calcio d'angolo. Difficolta' difensive nel finale per gli azzurri, ma il risultato non cambia e la squadra di Ancelotti torna a -6 dall'Inter capolista, con il Brescia fermo a quota sei punti. (ITALPRESS). spf/tvi/gm/red 29-Set-19 14:41