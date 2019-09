Mertens rilancia il Napoli, la Samp resta a zero

Il Napoli si rimette in marcia dopo la dolorosa sconfitta contro la Juventus. Nella terza giornata del campionato di Serie A i partenopei superano la Sampdoria per 2-0 grazie alla doppietta firmata da Dries Mertens. Il belga apre le danze al 13' e colpisce anche una traversa cinque minuti piu' tardi. Sulla ripartenza i blucerchiati sfiorano invece il pareggio con Rigoni, fermato nell'uno contro uno da Meret. Nella ripresa fa il suo esordio Fernando Llorente. Al 67', appena due minuti dopo l'ingresso in campo, lo spagnolo serve l'assist ancora per Mertens, che insacca anche grazie alla deviazione di Ferrari. La Sampdoria prova a reagire nel finale, ma non riesce a trovare la rete della speranza con Ekdal, che manca l'appuntamento col pallone sul cross di Gabbiadini. Il Napoli sale cosi' a quota 6 punti in classifica e accorcia sulla Juventus, fermata sullo 0-0 dalla Fiorentina nel primo anticipo del terzo turno di Serie A. In grande difficolta', invece, la Sampdoria di Eusebio Di Francesco, ancora inchiodata a zero punti dopo tre giornate di campionato.