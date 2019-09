NASCE ILLIMITYBANK.COM, NUOVA BANCA ON LINE FONDATA DA CORRADO PASSERA

ROMA (ITALPRESS) - Una nuova banca online, interamente digitale: si chiama illimitybank.com ed e' la nuova banca diretta del Gruppo illimity di Corrado Passera, che offre conti correnti, conti deposito, pagamenti, carte di credito e di debito, assicurazioni e prestiti personali. Una banca digitale ma anche "umana": un team di esperti fornisce assistenza attraverso un numero verde, chat, videochiamata o e-mail, per chi, oltre all'interazione via app o sul sito, preferisce il contatto umano. I clienti della nuova banca potranno avere una comprensione immediata delle proprie abitudini di acquisto grazie alla categorizzazione e all'analisi evoluta delle spese e potranno definire dei limiti di spesa oltre i quali possono far partire degli "alert". Fino al 15 novembre, illimitybank.com offrira' il conto nella versione "Plus", che include carte di debito e credito con profilo personalizzabile, prelievi gratuiti sopra i 100 euro in Italia e all'estero, e i bonifici istantanei, con canone azzerato. Inoltre, illimitybank.com offrira' Conti Deposito con tassi garantiti competitivi per tutta la durata del rapporto: da 6 a 60 mesi con interessi lordi fino al 3,25% per i depositi a cinque anni. Per Carlo Panella, Head of Direct Banking and Chief Digital Operations Officer del Gruppo illimity, "il nostro grande vantaggio e' quello di nascere digitali, partendo da zero, senza vincoli con il passato e di mettere a disposizione dei clienti tutte le potenzialita' della normativa PSD2". Corrado Passera, fondatore e Chief Executive Officer del Gruppo illimity, sottolinea che il lancio sul mercato della nuova banca diretta "rappresenta la piena realizzazione del nostro progetto nato solo un anno fa e diventato completamente operativo in tutte le sue aree di attivita'. illimitybank.com e' una forte novita' sul mercato bancario, una realta' che vuole andare oltre il modo tradizionale di fare banca per essere partner quotidiano dei propri clienti". (ITALPRESS). abr/com 13-Set-19 10:53