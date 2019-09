DI BATTISTA "GOVERNO? SONO SCETTICO, CONOSCO IL PD"

ROMA (ITALPRESS) - Il nuovo governo? "Speriamo bene, che vi devo dire? Non e' un segreto di Stato il fatto che io sia scettico, conosco il Partito Democratico... Vedremo, come tutti i cittadini, mi auguro il meglio. Conte? Non lo so. Staremo a vedere. Come tutti quanti i cittadini io sono un elettore, quindi un datore di lavoro dei politici e aspett ero' di vedere e giudichero' i risultati". Lo ha detto Alessandro Di Battista, ex deputato del M5S, intervistato a "Dritto e rovescio". A Luigi Di Maio augura "il meglio, di fare come sempre l'interesse del popolo italiano. Oggi, per me, l'interesse del popolo italiano, passa anche attraverso scelte coraggiose perche' l'Italia e' stata destabilizzata del tutto con scelte di politica estera scellerate, portate avanti soprattutto dal Pd". Alla domanda se Di Maio gli abbia proposto una carica all'interno di questo Governo, Di Battista ha risposto: "Credo che il partito democratico abbia, in un certo senso, posto dei veti. Pero' e' pur vero che io avevo esternato, non dico pubblicamente, pero' lo scrivono i giornali, uno scetticismo rispetto a questa cosa, quindi e' anche comprensibile. Poi io sono un uomo piuttosto divisivo: le mie idee sono abbastanza nette da sempre e le metto sempre davanti a tutto. Per me le mie idee sono la cosa piu' importante che ho, oltre a mio figlio". (ITALPRESS). sat/mgg/red 12-Set-19 20:11