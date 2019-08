SALVINI CHIUDE A FORZA ITALIA "LEGA NON HA BISOGNO DI NESSUNO"

CONSELVE (PADOVA) (ITALPRESS) - "Non e' la Lega che ha aperto la strada al Pd ma ha avuto il coraggio di prendere 7 ministeri e metterli sul tavolo del Presidente della Repubblica. Il capo dello Stato restituisca la parola e il voto ai cittadini italiani, questo lo dico anche agli amici di Forza Italia che hanno detto 'Non vogliamo piu' andare avanti con la Lega'. Messaggio ai naviganti: noi non abbiamo bisogno di niente e di nessuno". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso di un comizio a Conselve. "Noi non siamo uomini e donne per tutte le stagioni. Qui c'e' tanta gente entusiasta, in un altro partito per un solo ministero perso ci sarebbe stata la tragedia. Me le nostre idee vinceranno, non si puo' scappare per sempre dalle elezioni", ha aggiunto Salvini. (ITALPRESS). mac/sat/red 30-Ago-19 21:04