Salvini non molla. La Lega resta in attesa

"Dedicato a voi Amici. Mai arrendersi, mai!". Così su instagram il leader della Lega, Matteo Salvini, che pubblica la foto di un tramonto. Gli intoppi nella trattativa fra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle potrebbero tornare a dividere le strade del centrodestra.

Da una parte, la Lega, che non fa mistero di gradire un ritorno al governo con il MoVimento guidato da Luigi Di Maio e il post del leader sembrerebbe andare in questa direzione. Considerando che la prospettiva delle elezioni non appare la più immediata, Salvini attende che si possa ristabilire lo status quo. Dall'altra, Fratelli D'Italia e Forza Italia, sempre fermi nel chiedere un ritorno alle urne, potrebbero dover fare i conti con un secondo "divorzio" della Lega.

Lo scenario è in fieri, e soprattutto le sorti del prossimo governo sono in mano unicamente al M5S. L'asse gialloverde non è del tutto caduto, come conferma Lorenzo Fontana, ministro per gli Affari europei vicino ai vertici leghisti, che commentando il post di Alessandro Di Battista, non morbido nei confronti del Pd, ammette la presenza di un segnale politico favorevole alla Lega.