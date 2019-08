SALVINI"NESSUNO SCONFORTO, I PARTITI SPIEGHINO L'INCIUCIO AGLI ITALIANI"

ROMA (ITALPRESS) - "Delusione e sconforto? No, lo sconforto e' nelle sedi dei partiti che dovranno spiegare a 60 milioni di italiani l'inciucio. Leggo i punti di Zingaretti, da cui sparisce il taglio dei parlamentari. I Cinque Stelle dicevano che era fondamentale e nelle proposte del Pd c'e' subito lo sberlone: niente riforma". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, incontrando i giornalisti in piazza Montecitorio. "Con la lega il taglio dei parlamentari era una certezza, leggo che con Pd e' cancellato", ha aggiunto Salvini. A proposito dei nuovi scenari politici dice: "Parlero' con il Capo dello Stato e poi parlo con voi. Mattarella ha quadro e sensibilita' per decidere". (ITALPRESS). mgg/red 21-Ago-19 15:35