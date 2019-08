E' MORTA IDA COLUCCI, EX DIRETTRICE DEL TG2

ROMA (ITALPRESS) - Lutto nel giornalismo: dopo una lunga malattia e' morta l'ex direttrice del Tg2 Ida Colucci. Nata a Roma il 22 agosto del 1960, ha iniziato la sua carriera presso l'agenzia di stampa Asca. In seguito ha lavorato per Nuova Ecologia e Legambiente. Ha fatto il suo ingresso in Rai nel 1991, al Giornale Radio, per passare poi al Tg2, di cui e' diventata inviata nel 2005 e dal 2009 al 2016 ne e' stata vicedirettrice. Ad agosto 2016 e' stata nominata direttrice del telegiornale della seconda rete Rai, restando alla guida fino al 31 ottobre del 2018. (ITALPRESS). gm/red 19-Ago-19 15:42