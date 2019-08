Pari a Minsk, Torino ai play-off

Il Torino chiude i conti e vola al play-off di Europa League. La squadra allenata da Walter Mazzarri pareggia per 1-1 contro lo Shakhtyor Soligorsk con le reti firmate nel finale da Zaza e da Yanush su calcio di rigore e adesso l'ultimo ostacolo prima dell'accesso alla fase ai gironi si chiama Wolverhampton. I padroni di casa partono forte sfiorando per ben due volte il gol del vantaggio nei primissimi minuti: al 5' Ebong lascia partire un destro che sbatte sulla traversa mentre al 7' Sirigu si oppone alla conclusione di Balanovich. Il Toro replica con Belotti e Zaza mentre prima dell'intervallo e' ancora lo Shakthyor a far tremare Mazzarri: Kovalev, servito in ottima posizione, carica il destro ma il suo tiro si ferma sull'esterno della rete. Nella ripresa i ritmi si abbassano e quando la partita sembra ormai instradarsi su uno soporifero 0-0 arriva la grande giocata di Simone Zaza: l'attaccante azzurro si invola sulla destra, salta un avversario alla grande, poi con un colpo di tacco a rientrare si sistema la palla sul sinistro e batte a rete il portiere avversario mettendo a segno un gran gol. Nei secondi finali del match Ebong imbuca per il neo entrato Yanush che viene atterrato da Sirigu in area: dagli undici metri si presenta lo stesso Yanush che tira una botta forte e centrale e fa 1-1. Quanto basta al Torino per giocarsi il turno decisivo: giovedi' andata in casa, mentre la settimana dopo ritorno in Inghilterra.