OPEN ARMS, SEI PAESI DELL'UE PRONTI AD ACCOGLIERE I MIGRANTI

ROMA (ITALPRESS) - La Commissione Ue ha confermato che Francia, Germania, Lussemburgo, Portogallo, Romania e Spagna si sono detti disponibili ad accogliere i 147 migranti a bordo della Open Arms. "Sei Paesi membri sono pronti a dimostrare solidarieta' e a partecipare alla redistribuzione dei migranti a bordo della nave" della ong spagnola, ha detto la portavoce Vanessa Mock durante un briefing. "La situazione in cui le persone sono bloccate in mare per giorni e settimane - aggiunge - e' insostenibile. Ricordiamo ancora una volta che servono soluzioni sostenibili nel Mediterraneo affinche' quelle persone possano sbarcare in modo sicuro e veloce e che possano ricevere l'assistenza di cui hanno bisogno". (ITALPRESS). mgg/red 16-Ago-19 15:42