BEACH SOCCER: AL VIA SERIE A, SIBILIA "TORNEO AVVINCENTE"

ROMA (ITALPRESS) - E' stata presentata a Roma la sedicesima edizione della Serie A Aon del Beach Soccer Figc-Lega Nazionale Dilettanti, il campionato piu' longevo e competitivo al mondo. La novita' importante e' rappresentata dal format, totalmente rinnovato: le migliori dieci squadre del ranking giocheranno infatti nella poule scudetto, mentre le successive dieci parteciperanno alla poule promozione. "Siamo convinti che il campionato prossimo sara' ancora piu' avvincente e ancora piu' competitivo - ha dichiarato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia - Siamo contenti di quello che abbiamo fatto finora, abbiamo molto seguito, ma abbiamo la necessita' di migliorarci sempre". Il nuovo format prevede nove giornate per entrambe le poule: le prime sette squadre classificate della poule scudetto e la vincitrice della poule promozione si qualificheranno per le Final Eight. "Questa e' stata una riforma condivisa con tutti per cercare di accrescere, dal punto di vista tecnico e agonistico, il livello del nostro campionato - ha affermato il coordinatore del dipartimento nazionale di Beach Soccer Roberto Desini. La Serie A si disputera' in cinque tappe: si partira' a Viareggio dal 14 al 16 giugno, si proseguira' dal 5 al 7 luglio a Lignano Sabbiadoro dove giocheranno solamente le squadre della poule promozione; dal 12 al 14 luglio tutti a San Benedetto del Tronto, l'ultima tappa della regular season si disputera' a Giugliano, in Campania, dal 2 al 4 agosto. Il gran finale sara' infine a Catania, dal 9 all'11 agosto, dove le migliori otto squadre si giocheranno e si contenderanno il titolo nazionale. Sky Sport trasmettera' due gare per tappa e la copertura televisiva delle Final Eight di Catania. Le dirette rimbalzeranno anche sul sito ufficiale beachsoccer.lnd.it e sulla pagina Facebook (@LegaDilettanti). (ITALPRESS). spf/gm/red 11-Giu-19 16:42