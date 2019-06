Ballottaggi, ecco le cifre. Dramma grillino, il centrodestra...

Centrodestra e centrosinistra si spartiscono la posta in palio nei ballottaggi dei capoluoghi di provincia. Ieri sono andati al voto 136 Comuni italiani, per un totale di circa 3,6 milioni di cittadini. Quasi ovunque sfide tra centrodestra e centrosinistra. Al primo sono andate Ascoli, Biella, Ferrara, Foggia, Forlì, Potenza e Vercelli. Al centrosinistra Cremona, Cesena, Livorno, Prato, Reggio Emilia, Rovigo, Verbania. Ad Avellino vince Gianluca Festa, sostenuto da una lista civica. Non ce l'ha fatta il candidato di centrosinistra Luca Cipriano. Campobasso è l'unico comune capoluogo di provincia andato al Cinquestelle Roberto Gravina. In calo un po' ovunque l'affluenza rispetto al primo turno.