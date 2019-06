LIBRI:"INDIMENTICABILE", PREZIOSI RACCONTA I 33 GIORNI DI PAPA LUCIANI

ROMA (ITALPRESS)- Un'opera che racconta il brevissimo pontificato di Papa Giovanni I, attraverso una ricostruzione precisa dell'operato di un pontefice successore di Pietro per poco piu' di un mese. "Indimenticabile" e' il libro scritto dal giornalista Rai Antonio Preziosi e che appunto racconta i 33 giorni del pontificato di Albino Luciani. Il giornalista fa luce sui dubbi legati alla sua improvvisa scomparsa e spiega le ragioni per le quali, ad oltre quarant'anni di distanza dalla sua elezione e morte, questo Pontefice e' rimasto vivo nella memoria del mondo intero. Oltre alla prefazione del segretario di stato vaticano cardinale Pietro Parolin, il volume contiene una intervista esclusiva al cardinale Angelo Becciu. Giovanni Paolo I mori' di morte improvvisa, espressione con la quale in medicina legale si intende sempre la "morte naturale". Lo scrive con inequivocabile chiarezza il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin nella prefazione del libro pubblicato da Cantagalli e da Rai Libri. Nei dieci capitoli del volume, l'autore ricostruisce con semplicita' e rigore giornalistico la portata innovativa del pontificato di Albino Luciani, salito al soglio di Pietro con il nome di Giovanni Paolo I. Si raccontano i gesti, i discorsi, le premonizioni, i segni che annunciarono e poi costituirono un pontificato destinato - pur nella incredibile brevita' dei suoi 33 giorni - ad aprire una fase nuova nella vita della Chiesa, i cui semi germoglieranno con San Giovanni Paolo II, Benedetto XVI e soprattutto con papa Francesco. "Non butto' via nemmeno un minuto - scrive Antonio Preziosi - e questo rende il suo pontificato ancorche' breve, veramente indimenticabile". Il libro e' edito da Cantagalli e da Rai Libri. (ITALPRESS). tai/com 02-Giu-19 18:41