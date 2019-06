FURTO DI MAGLIETTE, ARRESTATO IL CANTANTE MARCO CARTA

MILANO (ITALPRESS) - Marco Carta, cantante gia' vincitore di Sanremo 2009 e di "Amici" di Maria De Filippi, e' stato arrestato ieri sera per furto aggravato di sei magliette per un valore di circa 1.200 euro. A fermarlo e' stato uno degli addetti all'accoglienza della Rinascente quando la merce ha fatto suonare i sensori dell'ingresso. Il cantante, accompagnato da una donna di 53 anni, pur avendo tolto l'antitaccheggio, non aveva rimosso la targhetta flessibile che ha quindi fatto scattare i sensori. Per gli arrestati e' stata prevista la custodia domiciliare, oggi la direttissima. (ITALPRESS). mig/sat/red 01-Giu-19 12:33