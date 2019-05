PER TRE ANNI RICATTA L'EX AMANTE E GLI ESTORCE 20 MILA EURO, ARRESTATA

ROMA (ITALPRESS) - Per tre anni una donna avrebbe ricattato a Roma l'ex amante, sposato, estorcendogli 20 mila euro. La vittima e' un 57enne. L'uomo sfinito dalle richieste pero' alla fine ha trovato il coraggio di denunciare tutto ai Carabinieri. Protagonista della vicenda una 46enne che dal 2016, al termine della relazione extra-coniugale, avrebbe chiesto in piu' occasioni somme di denaro per un ammontare complessivo di 20 mila euro, minacciando di rivelare la relazione alla famiglia della vittima. I militari l'hanno bloccata mentre intascava 800 euro. (ITALPRESS). abr/com 28-Mag-19 10:02