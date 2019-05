MOTOMONDIALE: GP ITALIA. MARQUEZ "DOMENICA CI SARA' DA DIVERTIRSI"

ROMA (ITALPRESS) - "Dopo Le Mans, spero innanzitutto ci sia bel tempo al Mugello". Marc Marquez e' pronto per dare spettacolo al Gran Premio d'Italia, tappa del Mondiale della MotoGp in programma nel fine settimana. "Il circuito mi piace, anche se li' non abbiamo sempre ottenuto i migliori risultati - spiega il campione spagnolo della Honda, leader della classifica iridata - Se continueremo a lavorare bene dal venerdi' come abbiamo sempre fatto, sono fiducioso di poter fare una buona gara. I nostri avversari sono sempre molto forti e molto vicini a questo circuito, domenica puo' essere una gara divertente". "Abbiamo fatto buoni progressi a Le Mans con il setting della moto e siamo riusciti a essere molto piu' vicini ai migliori - le parole dell'altro centauro iberico della Honda, Jorge Lorenzo - Speriamo dunque di continuare a migliorare la nostra posizione. Il team Repsol Honda ha lavorato molto duramente e sono sicuro che presto saro' in grado di raggiungere dei risultati per ringraziarli". (ITALPRESS). mc/com 28-Mag-19 13:33