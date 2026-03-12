Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Seconda parte | Episodio 4
Razza Dominante - Crimini e psiche. G.S. serial killer – Seconda parte (episodio 4)
Quando un predatore seriale è anche un camaleonte sociale, nessuno è al sicuro. Finire nella sua trappola è come essere colpiti da un fulmine. È sufficiente incrociare la sua strada per essere risucchiati nell’abisso. Nella prima parte della puntata di Razza dominante Gs Serial killer abbiamo raccontato come è stato scoperto uno degli assassini più sadici e inquietanti della cronaca italiana: Gianfranco Stevanin, il cosiddetto Mostro di Terrazzo. In questa seconda parte andiamo alla scoperta dei fantasmi nella sua mente, camminando sul filo tra crimine e follia.
Ufficialmente le vittime accertate del serial killer della Bassa veronese sono sei, nell'arco di un anno mezzo alla metà degli anni Novanta. Tutte ragazze che in un modo o nell’altro scappavano da qualcosa e che per caso hanno incrociato la sua strada, ma che in realtà potrebbero essere molte di più. Dall’archivio trovato nel cascinale di famiglia tra i campi lungo l'Adige c’erano foto e materiale di ogni tipo appartenente a decine di ragazze, e molto è stato fatto sparire prima delle indagini. In questa nuova puntata di "Razza dominate - Crimini e psiche" affrontiamo gli eterni impulsi di amore e morte, e quei segnali che caratterizzano un predatore come Stevanin.
Un camaleonte sociale si confonde con l'ambiente, spesso è elegante e curato, in ogni caso sembra innocuo, un seduttore gentile che attira la sua preda nella tana senza usare la violenza. Che si scatena solo quando quella porta si chiude. Quali sono i segnali per riconoscerli? Quali meccanismi scattano nella loro mente? Quando e in che misura si può parlare di patologie mentali? Ne parliamo con Ugo Fornari, lo psichiatra forense che è stato faccia a faccia con Stevanin, e che su questa storia ha molto da raccontare.
Razza Dominante è un podcast de Il Tempo. Scritto e realizzato da Davide Di Santo.
Dentro la mente di chi ha oltrepassato il limite della violenza nei confronti di un altro essere umano. Un viaggio nel lato oscuro della psiche, raccontato attraverso casi di cronaca celebri e vicende meno note, con le testimonianze dirette degli psichiatri forensi che hanno incrociato lo sguardo dei protagonisti dei più efferati delitti della storia recente.
Razza dominante – Crimini e psiche | Qui tutte le puntate
Le storie
Le puntate attraversano alcuni dei casi più inquietanti della cronaca italiana: da quelli legati a Gianfranco Stevanin e Donato Bilancia, spietati serial killer, a Luca Delfino, "l’omicida delle fidanzate"; dalla strage del tallio alla mattanza del Canaro fino alle vicende meno note della Banda della Magliana. Non mancano episodi dimenticati, come il caso Raso, "fattaccio" della Roma borghese, capace di generare effetti giudiziari senza precedenti.
Gli esperti
Nel podcast intervengono alcuni dei massimi esperti italiani di psichiatria forense, psicopatologia e criminologia, tra cui Stefano Ferracuti – professore ordinario di Psicopatologia forense all’Università La Sapienza di Roma -, Ugo Fornari, Francesco Carrieri e Marco Lagazzi, autori di centinaia di perizie nei più noti casi di cronaca in cui sono stati chiamati a esprimersi: mostro o folle?
I temi
Il titolo «Razza Dominante» riecheggia un famoso racconto di Fredric Brown non si riferisce a differenze di etnia o colore, ma a una caratteristica distintiva dell’essere umano. L’uomo, da sempre, è la specie che più infligge dolore ai suoi simili. E arriva a “governare” questa violenza, a istituzionalizzarla e talvolta a giustificarla, attraverso la cultura, il diritto, il potere. Una riflessione profonda sulla natura dell’umanità, che nel corso dei millenni ha costruito la propria supremazia anche attraverso la sopraffazione. Per quanto possa essere disturbante, «la razza dominante siamo noi».
Razza Dominante – Crimini e psiche è un podcast scritto e prodotto da Davide Di Santo per Il Tempo. Soggetto, testi, voce, regia, musica originale e sound design sono a cura dell’autore che ringrazia tutti i professionisti intervenuti e in particolare Stefano Ferracuti per il prezioso supporto. Le puntate, una nuova ogni 14 giorni, sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming (Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube, Audible, Deezer...) e sul nostro sito.