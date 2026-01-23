Giovanni Calvario a Come States? Netflix, narcisismo e soft-power americano

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Giovanni Calvario — uno dei protagonisti più discussi della serialità italiana targata Netflix — per decifrare un fenomeno che va oltre l’intrattenimento: come le piattaforme americane stanno ridefinendo immaginario, pubblico e modelli sociali.



Si parte dall’esperimento Love is Blind: successo di massa, meme, “hate economy” e un interrogativo culturale non banale — perché in Italia ha funzionato così bene? Dall’anonimato alla celebrità istantanea: cosa cambia quando il pubblico ti osserva, ti giudica e ti amplifica? E come si sopravvive agli haters in un mercato che vive di esposizione permanente?



Al centro anche il ruolo degli Stati Uniti e della loro industria audiovisiva: Netflix come nuovo soft power, le serie come nuova narrativa globale e la frattura culturale fra Italia e America nella concezione di pubblico, autenticità e mercato. Un confronto vivido e ironico sul dietro le quinte del mondo seriale: percezione, narcisismo, audience, cachet, geopolitica culturale e un’ultima domanda inevitabile — se Netflix chiama dall’altra parte dell’oceano, si parte o si resta?

Un episodio brillante, informato e senza ipocrisie — per capire come l’America non esporti solo contenuti, ma categorie con cui pensiamo e amiamo.