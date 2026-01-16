Antonino Monteleone a Come States? — Iran, Trump e il nuovo ordine globale

16 gennaio 2026

Nella nuova puntata di Come States?, Eleonora Tomassi dialoga con Antonino Monteleone, giornalista e conduttore, per leggere il 2026 attraverso una lente che unisce geopolitica, informazione e realpolitik. Un confronto diretto su un mondo che cambia: dal rilascio dei detenuti politici in Venezuela al ruolo decisivo dell’amministrazione Trump nelle trattative internazionali. È un successo diplomatico del governo Meloni? E quali scenari si aprono per l’America Latina? Si parla poi della nuova postura strategica degli Stati Uniti: la possibile acquisizione della Groenlandia, la NATO come strumento da ripensare (“sono io ad averla salvata”, rivendica Trump), e il nodo centrale del nostro tempo: la competizione con l’asse Russia–Cina–Iran. E proprio l’Iran è al centro dell’analisi: cosa sta accadendo nelle piazze? Perché la sinistra e le piazze occidentali restano silenti di fronte a una rivolta di carattere liberale contro una dittatura teocratica? Che fine farà Khamenei? E quali conseguenze avrebbe un eventuale intervento americano? Spazio anche al fronte interno italiano: la riforma della giustizia e il referendum. Perché il “sì” potrebbe essere più che un tema tecnico, ma un tassello di una democrazia funzionante. Un episodio serrato, informato e senza banalità, per capire dove stiamo andando: tra geopolitica, informazione e cultura politica. Senza slogan e senza ipocrisie.