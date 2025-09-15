Nazisti su Londra? Cerno smonta l'ultimo miraggio della sinistra

15 settembre 2025

Siamo di fronte a un nuovo miraggio della sinistra che ha visto nella manifestazione di Tommy Robinson, politico e attivista britannico, un ritrovo di nazisti in Inghilterra che poi è la nazione che ha sconfitto il nazismo, molto più della sinistra italiana... Circa 200mila persone in piazza per protestare contro l'immigrazione illegale e per difendere la libertà di espressione dopo l'omicidio di Charlie Kirk. La sinistra che di fatto ha armato quel colpo e lo difende dovrebbe essere in piazza per difendere la libertà di espressione ma invece punta il dito. Pensare che 200 mila nazisti si siano ritrovati in Inghilterra vuole dire essere in un mondo che non esiste, ma è anche vero che parliamo delle stesse persone che da due anni e mezzo vedono Benito Mussolini a Palazzo Chigi... Il commento del direttore Tommaso Cerno.