Tommaso Cerno a Come States? Dazi, Europa e il pragmatismo di Meloni
Nella seconda puntata di “Come States?”, la nuova rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, il Direttore Tommaso Cerno analizza con il suo stile diretto e affilato i temi caldi di questa estate politica. Dazi e commercio internazionale, l’Europa bloccata dalla propria burocrazia e le sue barriere interne, il rapporto con Washington e l’ottimo operato di Giorgia Meloni: un viaggio tra geopolitica, economia e identità nazionale, senza sconti e senza giri di parole. In chiusura, il tradizionale tocco di ironia: gli auguri di Ferragosto, rivolti con lo stesso sorriso a Meloni, Schlein e Trump, a sigillare un episodio che unisce analisi, sarcasmo e uno sguardo sempre transatlantico.