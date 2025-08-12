Tommaso Cerno a Come States? Dazi, Europa e il pragmatismo di Meloni

12 agosto 2025

Nella seconda puntata di “Come States?”, la nuova rubrica atlantica de Il Tempo condotta da Eleonora Tomassi, il Direttore Tommaso Cerno analizza con il suo stile diretto e affilato i temi caldi di questa estate politica. Dazi e commercio internazionale, l’Europa bloccata dalla propria burocrazia e le sue barriere interne, il rapporto con Washington e l’ottimo operato di Giorgia Meloni: un viaggio tra geopolitica, economia e identità nazionale, senza sconti e senza giri di parole. In chiusura, il tradizionale tocco di ironia: gli auguri di Ferragosto, rivolti con lo stesso sorriso a Meloni, Schlein e Trump, a sigillare un episodio che unisce analisi, sarcasmo e uno sguardo sempre transatlantico.