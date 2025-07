Il Tempo come un tappeto volante: vi segue anche in vacanza

22 luglio 2025

Con Il Tempo i lettori possono viaggiare nel tempo. Se andate in vacanza il vostro quotidiano vi segue da Roma e vi viene a trovare a Capalbio, ad Ansedonia, a Porto Ercole, vi segue nei posti più belli d'Italia, vi segue sulla costiera amalfitana, vi segue a Pisciotta, vi segue ad Agropoli, vi segue nei posti dove l'Italia si mostra al mondo come la più bella. Vi segue anche sul digitale, con uno sconto durante le vacanze per poter leggere il vostro quotidiano ovunque voi siate, anche per chi resta a Roma: allo stesso prezzo ve lo portiamo a casa noi! Tommaso Cerno racconta la versione “tappeto volante” de Il Tempo.