Go Red or Go Blue ospita Riccardo Molinari. Trump, sovranità e sfida alla globalizzazione: il modello funziona ancora?

26 giugno 2025

Nella nuova puntata di Go Red or Go Blue, la rubrica americana de Il Tempo, Eleonora Tomassi ospita Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, per un confronto sui temi-chiave dell’Agenda Trump e sul loro riflesso nella politica italiana. Dalla politica estera alla difesa dei confini, Trump ha impresso una svolta: meno guerre, più identità nazionale. Ma cosa resta oggi di quella visione? E quanto influenza ancora la destra europea? Molinari commenta il ritorno del patriottismo come forza politica, la gestione pragmatica dei rapporti internazionali e il concetto di “America First” come modello sovranista. In Italia, chi difende davvero l’interesse nazionale? Al centro del dibattito anche l’immigrazione: Trump ha mantenuto la promessa dei record di rimpatri. Un risultato politico prima ancora che operativo. La Lega condivide ancora quella linea? E può essere un tema decisivo anche in Europa? Infine, si parla di comunicazione, media e “deep state”: quanto pesa, anche in Italia, un sistema ostile che delegittima ogni voce fuori dal coro? Una puntata che riflette sull’eredità politica di Trump, sui suoi successi più concreti e sulle sfide aperte per chi, anche in Italia, crede in un’idea forte di sovranità.