Salviamo Foggia, città allegra e divertente

Ma che sta succedendo a Foggia? Leggo continuamente di bombe, di assalti, di guerriglie. Leggo anche che, giustamente, sta partendo per Foggia un ampio contingente di Polizia per far fronte all’emergenza. Capita, ogni tanto, in alcune città a lungo silenti, che, per colpa di qualche “sgarro”, cominciano a volare pallottole, bombe e quant’altro. Pensate che un ordigno esplosivo è stato anche lanciato in una casa di riposo per anziani, tutti illesi per un vero miracolo.

Foggia non ha questa storia. Era una città allegra e divertente. Me ne parlava in tal senso anche Renzo Arbore, che a Foggia è nato. Vorrei riparlare di questa città pugliese solo per occasioni liete.