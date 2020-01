Il corvo rancoroso e la scoperta dell'acqua calda

È proprio vero: non si può stare mai tranquilli. Infatti, veniamo a sapere da una pubblicazione inglese, che i corvi sarebbero rancorosi e vendicativi. Non capisco lo stupore. Si sono sempre dette frasi tipo: «Stai lì come un corvo, a guardare» e non si è mai detto «Sono in dubbio se prendere un passerotto o un corvo».

Non credo, comunque, che qualcuno abbia voglia di tenere in casa un corvo, con quell’aria non proprio amichevole che il pennuto ha. Mi chiedo, queste riviste scientifiche, certamente di gran valore, quando non hanno un argomento concreto, perché non raccontare gli animali più conosciuti, come erano un milione di anni fa?