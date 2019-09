Matteo Renzi e la notorietà a singhiozzo

Talvolta mi domando: ma cosa fa Matteo Renzi? Immagino che faccia politica, come sempre. Però, rispetto al recente passato, appare più defilato, più osservatore che protagonista e questo mi porta a fare una considerazione. Sì, la notorietà è un vento rapidissimo che scompiglia un po’ i capelli ma poi si allontana. Difficile, in politica come in altri campi, mantenere visibilità e attenzione degli altri. Immagino quanti politici (e non solo) possono condividere questo ragionamento e ripensare, perciò, al loro percorso. Però una cosa la devo dire, al di là di tutto, non dandone un giudizio politico, ma umano: a me Matteo Renzi è simpatico. So che molti di voi non saranno d’accordo, ma si sa, nella vita, si va a simpatie e antipatie.