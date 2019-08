Gli statistici di Ferragosto e le vacanze degli italiani

Mancano pochi giorni a Ferragosto ed ecco che, puntuali, si appalesano gli statistici in servizio permanente effettivo che ci informano quanti sono andati in vacanza in meno rispetto all’altr’anno o a cinque anni fa, quanti hanno scelto il Sud piuttosto che il Nord, quanti infine sono all’estero. Gli statistici in servizio permanente effettivo, trascorrono il mese di agosto a contarci e a riferire agli italiani, che peraltro sono scarsamente interessati al dove vanno, cosa fanno, come si spostano. E loro, gli statistici in servizio permanente effettivo, dove si appostano per controllare ogni nostro movimento? Dove trascorrono qualche ora di meritato riposo? Ma no, a noi interessa poco cosa fanno gli altri, solo ogni tanto osserviamo quello che facciamo noi.